‘Estadão Notícias’: Copom, desemprego e o mal-estar causado por Aécio Neves

Edição desta quinta-feira, 1º de junho, se dedica, em grande parte, a analisar alguns dados da economia brasileira. Do lado mais estratégico e, em alguma medida, com avaliação positiva, o corte de um porcento na taxa básica de juros – ainda que o Copom já tenha indicado desaceleração para as próximas decisões. Já do lado mais próximo da realidade das pessoas, o melancólico resultado do desemprego no país, no trimestre consolidado pelo IBGE. Ouça no player abaixo.

No campo político, sempre muito minado e tomado por crises, a colunista Andreza Matais (da ‘Coluna do Estadão’) relata o constrangimento causado pelo senador afastado Aécio Neves ao publicar uma foto com colegas tucanos do Senado. O notório desespero de Aécio, deflagrado com a delação da JBS, grampos e investigações, vem acelerando seu processo de desintegração na política nacional.

Aécio se gabou nas suas redes do encontro. Já os presentes não ficaram tão felizes assim com a exposição… (Foto: reprodução)