‘Estadão Notícias’: Copom e PIB estão no radar da semana e um bate papo sobre Copa do Mundo

A partir de hoje (14), o Brasil começa a respirar Copa do Mundo de maneira mais intensa. A ponto de dividir as atenções com outros temas de extrema relevância, como a corrida eleitoral. O técnico Tite faz nesta segunda-feira sua convocação final para a disputa do Mundial na Rússia, entre 14 de junho e 15 de julho. Para entrar no clima de Copa, o programa convidou para um bate papo o colunista do ‘Estado’ e comentarista dos canais ESPN, Mauro Cezar Pereira.

Mauro é um pouco a antítese do que parte da imprensa esportiva, em especial nos canais de TV, tem ofertado em termos de conduta opinativa. Não banca o engraçado, tampouco o polêmico ou aquele com perfil de torcedor. Busca a retidão, a análise científica e a crítica bem fundamentada. Não por acaso é visto como “rabugento” ou “mau-humorado” por seus detratores. Na Copa de 2014, por exemplo, foi um dos poucos que não demonstrou euforia com o time de Felipão. Aliás, denunciou a bagunça tática daquela seleção muito antes do 7 a1 traumático diante da Alemanha.

Na conversa, que contou com a participação do repórter Raphael Ramos, Mauro Cezar afirma que a competência de Tite pode colocar a seleção em condições de faturar o hexa, mas pondera que o futebol brasileiro em nada evoluiu desde o fatídico 7 a 1. Ele ainda critica a postura da imprensa esportiva, comenta o impacto da ausência de Daniel Alves e afirma que seria bom ver os gremistas Luan e Arthur no grupo que vai à Copa. Ouça a entrevista completa no player acima.

Confira ainda nesta edição a nossa tradicional agenda econômica da semana, com os comentários de Silvia Araujo. No radar estão Copom, prévia do PIB e a pressão cambial sobre o dólar.

