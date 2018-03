‘Estadão Notícias’: Crise no Facebook pode representar fim da “era da ingenuidade”

Edição desta sexta-feira, 30, debate os efeitos da crise nas empresas de internet, em especial o Facebook. A questão da perda de valor econômico é apenas um dos aspectos. Em jogo está qual o tipo de controle de privacidade as redes sociais são capazes de garantir. Isso poderá mudar o comportamento a longo prazo dos usuários? Segundo Demi Getschko, diretor presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR e colunista do Estadão, a crise pode deflagrar o fim da “era da ingenuidade” nesta relação entre o cidadão comum e as empresas que oferecem este tipo de serviço. Na entrevista, Demi diz que ainda é cedo para avaliar se o Facebook irá acabar, mas lembra que “o poder na rede é algo fluido”. Ouça no player abaixo:

“Certamente dados foram abusados. Mas eu acredito que o que fez a Cambridge Analytica foi usar portas que o Facebook já provia. Nós já tínhamos os dados sendo disponibilizados de uma forma certamente inadequada. A coisa é mais complexa do que parece. Agora estão tentando fechar as brechas, mas de qualquer forma os dados nossos já estariam lá expostos há algum tempo”, avalia Getschko.

Programa de hoje também volta avaliar o percurso jurídico que resta ao ex-presidente Lula na tentativa de evitar a prisão. Na próxima quarta-feira, o STF analisa o mérito de seu habeas corpus preventivo.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

