‘Estadão Notícias’: Decisão do STF não atende plenamente desejo do Congresso

Ao final do dia de ontem, 11, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) “fatiou” a decisão sobre o afastamento de parlamentares em dois aspectos. Por ampla maioria, 10 votos a 1, confirmou que o Poder Judiciário pode aplicar medidas cautelares sem submeter ao aval das Casas Legislativas. Já por 6 a 5, numa votação que dependeu do voto definitivo da presidente da Corte, a ministra Carmem Lúcia, o STF decidiu que o Judiciário deverá encaminhar ao Legislativo para análise “sempre que a medida cautelar impossibilitar direta ou indiretamente o exercício regular do mandato legislativo”. O caso terá desdobramento imediato no Senado Federal, que vai analisar o caso de Aécio Neves (PSDB-MG), afastado de suas funções parlamentares pela 1ª Turma do STF, além ter de se recolher no período noturno (medida cautelar). O programa já colhe as primeiras repercussões políticas num bate papo com a editora da ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais. Ouça no player abaixo.

Outro assunto da edição de hoje do ‘Estadão Notícias’ tem relação com o feriado de 12 de outubro, em celebração à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Neste ano se comemora os 300 anos da aparição da santa. Conheça mais dessa trajetória a partir da entrevista com a historiadora do Santuário Nacional, Zenilda Cunha. Para ela, é muito simbólico que a história de Nossa Senhora Aparecida comece com humildes pescadores e uma imagem de barro e adquira a projeção que ganhou.

