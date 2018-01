‘Estadão Notícias’: Delações revelam sistema partidário viciado

O programa desta sexta-feira de feriado segue no rastro das delações premiadas de ex-executivos do grupo Odebrecht. E que atingem em cheio a cúpula da política nacional, incluindo o atual presidente Michel Temer.

Nós batemos um papo com o colunista de política do Estadão, José Roberto de Toledo, para analisar as consequências destes depoimentos. “Para você conseguir ter voto e voz no sistema partidário brasileiro, você necessariamente precisa de dinheiro”, avalia o jornalista (ouça no player acima). “Se a sociedade brasileira não se preocupar em criar novos modelos, não só de financiamento, mas de estruturação da política, a gente vai trocar seis por meia dúzia”, conclui.

No campo internacional, o ‘Estadão Notícias’ ouve o especialista em armas, Roberto Godoy, para explicar o funcionamento da “mãe de todas as bombas”, lançada ontem pelos EUA em direção ao Afeganistão.

Por conta da Páscoa, o programa ainda fala sobre chocolate e faz prognósticos das semifinais do Paulistão, com Ponte Preta X Palmeiras e São Paulo X Corinthians, no próximo domingo. Ouça, assine e compartilhe!