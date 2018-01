‘Estadão Notícias’: Deputados podem cobrar mais alto para livrar Temer de uma segunda denúncia, afirma especialista

Edição desta segunda-feira, 04, fala sobre a expectativa da apresentação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer pelo procurador-geral da República Rodrigo Janot. Além disso, existe a perspectiva de que a delação do ex-operador financeiro do PMDB, Lúcio Funaro, seja homologada, e que as informações contidas nela possa dar mais subsídios à PGR contra Temer. A favor do presidente conta o fato da Câmara dos Deputados não ter acolhido a primeira denúncia enviada à Casa. O cientista político do Insper Carlos Melo analisa a situação de Michel Temer. Ouça no player abaixo:

Ainda no programa, vamos falar sobre a agenda econômica desta semana que traz a possibilidade de um novo corte da taxa básica de juros, a divulgação dos dados da inflação e os resultados da produção industrial. O podcast ainda traz as informações sobre um novo golpe via Whatsapp, que promete acesso ao Orkut, rede social que já foi encerrada há três anos. Com isso, os cibercriminosos têm acesso às informações pessoais das vítimas, como senhas de emails ou de bancos.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

