‘Estadão Notícias’: Economia conseguirá resistir à novas turbulências?

Edição desta terça-feira, 20, se aprofunda pela análise da conjuntura econômica no país. Afinal, o quanto o ambiente político turbulento tem afetado o trabalho da equipe econômica do governo Temer? É possível falar em completa independência? Para tratar deste tema, ouvimos o professor do Mackenzie, Pedro Vartanian, e o economista e colunista da Rádio Eldorado, Gustavo Loyola. Ouça no player abaixo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os dois especialistas convergem no sentido de que, sim, há um grau de contaminação da política nos resultados macroeconômicos. Por outro lado, destacam uma importante resistência da economia brasileira no último ano ao preservar bases como o controle inflacionário e aplicação de políticas de ajuste fiscal. Resta o desafio de dar panorama para que o setor produtivo retome seus investimentos, além da aprovação das reformas trabalhista e previdenciária.

Confira ainda no programa de hoje uma entrevista com o sociólogo Antônio Carlos Mazzeo e a coluna de José Nêumanne Pinto. Para participar do programa, mande seu email para: podcast@estadao.com