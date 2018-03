‘Estadão Notícias’: Eleições, a ‘interminável’ guerra na Síria e uma reflexão sobre o ‘Dia da Mulher’

Edição desta quinta-feira, 08, reforça as necessárias reflexões sobre a condição da mulher na sociedade brasileira neste 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Diversos aspectos cercam este complexo diagnóstico, seja na questão da participação no mercado de trabalho, seja na conquista de espaço em cargos de liderança política, ou mesmo nos problemas atrelados à violência contra mulher, como o assédio, o estupro e o feminicídio. Para debater o tema, programa de hoje entrevista a socióloga Lourdes Maria Bandeira, que foi secretária de Planejamento e Gestão da Secretaria de Políticas para Mulheres de 2008 à 2011.

Edição de hoje também entra no clima eleitoral e apresenta as principais declarações dadas pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, à Rádio Eldorado. A pré-candidatura de Maia à presidência será lançada oficialmente hoje pelo DEM. Nesta entrevista, o parlamentar carioca buscou se distanciar do PSDB, pregou uma independência do governo Temer e ainda defendeu uma agenda econômica de perfil liberal como plataformas para apresentar à sociedade. Resta saber se o nome dele vai superar os níveis baixíssimos de intenção de voto aferidos até agora.

Confira também uma entrevista exclusiva com Paulo Sérgio Pinheiro, presidente da Comissão de Inquérito sobre a Síria. Ela fala sobre o atual estágio da guerra no país, que já chega ao sétimo ano.

