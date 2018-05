‘Estadão Notícias’: Em busca do vice ideal

Edição desta quarta-feira, 02, fala sobre a procura dos pré-candidatos à Presidência por um vice na chapa eleitoral. A busca pode representar um aumento no tempo de exposição na TV, incremento no Fundo Eleitoral, e até, elevar o número de votos em uma região dominada por outros candidatos. Ciro Gomes, do PDT, disse, em entrevista ao Estadão, que procura um nome do Sudeste para compor sua chapa. Já Geraldo Alckmin gostaria de uma figura com força no Nordeste, mas pode acabar com um vice do Centrão, como o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A esquerda, que tem como seu principal nome o ex-presidente Lula, preso por corrupção e lavagem de dinheiro, pode se deparar com uma situação em que o vice tenha que assumir a candidatura, caso a justiça não permita a inscrição de Lula no pleito. O cientista político Humberto Dantas afirma que, não apenas um nome para compor a chapa, mas o partido do qual essa figura pertence deve ser levado em conta, por causa dos cenários regionais. Ouça no player abaixo:

Ainda no programa, as operadoras de planos de saúde poderão cobrar dos segurados franquia de valor equivalente ao da mensalidade, em mecanismo similar ao praticado no mercado de seguros de veículos, a partir do segundo semestre. Entidades de defesa do consumidor alegam que as mudanças podem prejudicar os consumidores. Carolina Ercolin bateu um papo com a repórter de Saúde do Estadão, Fabiana Cambricoli, sobre o assunto.

