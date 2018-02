‘Estadão Notícias’: Entusiastas de Luciano Huck querem conquistar eleitorado que pode ficar ‘orfão’ de Lula, afirma Vera Magalhães

Edição desta quinta-feira, 01, fala sobre uma possível reviravolta no cenário eleitoral de 2018. Vera Magalhães traz na sua coluna no Estadão que o apresentador Luciano Huck começou a se movimentar, após a confirmação da condenação do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No entanto, o global aguarda o cenário se sedimentar para tomar a decisão de participar da disputa pelo Palácio do Planalto. Segundo Vera Magalhães, o PPS seria o partido provável do apresentador, pois além de não ter sido atingido em cheio pela Lava Jato, agregaria empresários que pregam a renovação política no país. Além disso, a colunista explica que a estratégia é absorver os eleitores, principalmente, de classe média-baixa, que ficariam sem uma opção, caso Lula não consiga registrar sua candidatura. Os entusiastas de Luciano Huck entendem que por ser um apresentador popular, ele conseguiria dialogar com este público, do qual o PSDB, por exemplo, tem dificuldades de se comunicar. Ouça no player abaixo:

Ainda nesta edição, na mais recente pesquisa Datafolha, Lula mantém a Liderança nos cenários para a eleição presidencial, deste ano. No entanto, o percentual de pessoas que declararam seu voto no ex-presidente permanece o mesmo. Para o sociólogo e diretor do Instituto Ipsos, Danilo Cersosimo, Lula é o único candidato com uma base eleitoral sólida, e que todos os outros concorrentes vão oscilar até a eleição.

E também, vamos trazer o clima e as novidades da Campus Party, evento voltado para a área de tecnologia, com o repórter do caderno Link do Estadão, Bruno Capelas.

