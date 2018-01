‘Estadão Notícias’: Especial Reforma da Previdência

O programa desta segunda-feira traz um especial sobre a reforma da Previdência, que voltará a ser discutida amanhã, na Câmara dos Deputados.

E em meio à crise política que assola o País diante da divulgação da lista de Fachin. Entrevistamos o relator da reforma da Previdência na Câmara, o deputado Arthur Maia, que também foi citado nas delações de executivos e ex-executivos da Odebrecht. Ele se defende das acusações e garante que o escândalo não afetará os trabalhos no Congresso.

Também fizemos um paralelo da situação previdenciária em outros países do mundo, no bate-papo com Marcus Orione, professor de direito previdenciário da Universidade de São Paulo, e que faz trabalho de pesquisa nessa área em parceria com a Alemanha.

O tempo de contribuição, quais categorias poderão ser beneficiadas, e como os políticos vão resolver esse problema é o que você vai acompanhar no Estadão Notícias de hoje. Ouça, assine e compartilhe!