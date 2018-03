‘Estadão Notícias’: Está aberta a temporada do “troca-troca partidário”

Edição desta terça-feira, 06, faz uma primeira avaliação do que vai significar a janela partidária que se abre a partir de amanhã (07). Por um mês, deputados federais e estaduais e senadores podem trocar de partido sem punição, como a perda de mandato. A tendência é que haja uma corrida das siglas para inflar suas bancadas a partir da oferta de melhores condições para a disputa eleitoral. O congressista é atraído pelo quanto conseguirá morder dos recursos do fundo eleitoral e partidário, enquanto os partidos visam sua própria sustentabilidade no futuro. A lógica é guiada por interesses quase exclusivamente financeiros. Conteúdo programático, afinidade ideológica e a confiança do eleitor estão praticamente fora de jogo.

O ‘Estado’ revelou, inclusive, que há uma tabela de valores prometidos pelos partidos a parlamentares que se dispuserem a integrar seus quadros e, assim, aumentar sua participação nos fundos públicos destinados à atividade partidária. Os valores de repasse chegam a R$ 2,5 milhões em partidos como PP, PR e PTB. Vamos analisar o assunto numa entrevista com o cientista político da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira.

Confira ainda nesta edição uma conversa com o jornalista do Estadão, Roberto Godoy, especialista em Defesa. Godoy dará mais detalhes da reportagem publicada no último domingo que revela que ex-militares estão prestando uma espécie de consultoria à facções criminosas no Rio para que elas possam melhorar sua capacidade de enfrentamento e ação.

