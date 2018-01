‘Estadão Notícias’: EUA fora do Acordo de Paris, PIB em alta e final da Liga dos Campeões

Programa desta sexta-feira, 02, se afasta um pouco das crises internas para debater uma crise de âmbito global. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou ontem a retirada do país do Acordo de Paris. Apesar de esperada, a decisão vai na contramão dos parâmetros pensados pelas demais nações do mundo ao costurar este pacto. Que foi estabelecido não só para evitar mais catástrofes, em decorrências das mudanças climáticas, mas também para estabelecer garantias de um futuro mais próspero. “Não adianta ele se colocar numa posição isolada do resto do mundo, de autoproteção, porque vai ser um tiro no pé do próprio EUA”, analisa a repórter de ambiente do Estado, Giovana Giradi. Ouça no player abaixo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se por um lado o mundo franze a testa ao ser confrontado pelas políticas ambientais e econômicas de Trump, por outro abre um sorriso ao pensar que amanhã é dia de final da Champions League. Real Madrid e Juventus se enfrentam no País De Gales em busca da supremacia clubística mundial. Confira nesta edição a análise completa da partida com o editor de Esportes, Robson Morelli.

Participe também do nosso programa com seus comentários. Mande um email para: podcast@estadao.com.

(Foto: Efe)