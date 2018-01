‘Estadão Notícias’: Facções voltam a se unir no Senado com medo da polícia, diz Carvalhosa

Edição desta quinta-feira, 28, colhe a opinião do jurista Modesto Carvalhosa sobre o atrito deflagrado entre os poderes Legislativo e Judiciário, por conta das medidas tomadas pelo STF envolvendo o senador Aécio Neves (PSDB-MG). Afinal, houve interferência exagerada do Supremo neste caso? A classe política se uniu guiada por um senso de sobrevivência e desferiu críticas duras aos ministros da 1ª Turma. Até PSDB e PT se aproximaram em solidariedade a Aécio. “Há uma união novamente das facções para que todas se defendam, com o medo evidente de que essa medida meramente cautelatória, conservadora e leve possa afetar outros senadores. A polícia está chegando perto das facções e elas se unem. É mesma coisa que ocorre nas comunidades do Rio de Janeiro”, compara Carvalhosa. Ouça entrevista completa no player abaixo.

Outro assunto do programa de hoje também tem lastro com uma decisão do STF. Em sessão plenária de ontem, 27, os ministros decidiram que o ensino religioso em escolas públicas pode promover crenças específicas. A votação foi apertada, por 6 votos a 5. O ‘Estadão Notícias’ conversou com um representante do movimento ‘Todos Pela Educação’ para comentar o posicionamento final da corte suprema brasileira sobre este caso.

Confira ainda uma análise sobre a situação da segurança pública do Rio de Janeiro, após conflitos na comunidade da Rocinha. Quem visitou os estúdios do programa foi a pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP, Giane Silvestre.

