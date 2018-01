‘Estadão Notícias’ faz balanço do primeiro ano do governo Temer; ouça

Edição desta sexta-feira analisa os 12 primeiros meses de gestão do presidente Michel Temer à frente do governo federal, desde que assumiu interinamente – com o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff, há exato um ano. Andreza Matais, editora da Coluna do Estadão, conta como será a celebração de hoje e de que maneira Temer pretende defender suas ações. Ouça no player abaixo.

O programa busca entender as políticas econômicas implementadas ao longo deste período e se elas surtiram efeito em conversa com o professor da FEA-USP, Manuel Enriquez Garcia. Apesar da queda sensível na inflação e o reconhecimento do déficit fiscal, a economia brasileira ainda reluta para voltar a crescer. No lado político, ouvimos a análise do professor Jairo Pimentel, da Fundação Escola de Sociologia e Política de SP.

Confira também uma reportagem especial com a retrospectiva deste último ano de Michel Temer, com as declarações mais polêmicas, a crise de popularidade, a relação com a Operação Lava Jato e o risco de perder o próprio mandato.

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com