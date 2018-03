‘Estadão Notícias’: Fim do pacto de silêncio de atriz pornô aumenta tensão sobre Trump

Edição desta terça-feira, 13, vai aos Estados Unidos para conhecer melhor a natureza e os desdobramentos de mais um escândalo que envolve o presidente do país, Donald Trump. A atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels quer agora falar abertamente e apresentar mais detalhes sobre o affair que teria tido com o magnata entre 2006 e 2007. Isso incluiria mensagens de texto, vídeos e fotos. As novas revelações dependem, no entanto, de uma liberação judicial, já que ela foi paga pelo advogado de Trump para ficar em silêncio.

A nova cartada, conta a correspondente do ‘Estado’ nos EUA, Cláudia Trevisan, é que ela quer devolver os US$ 130 mil que recebeu ao assinar acordo de confidencialidade. O caso pode não só mexer com os índices de popularidade do presidente, como pode ainda render uma investigação eleitoral diante da suspeita de que o dinheiro pago a atriz tenha saído da campanha de Trump. Portanto, seria irregular.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira ainda nesta edição do programa uma entrevista com o cientista político Humberto Dantas. Ele coordenou um levantamento inédito que mostra o nível de transparência dos partidos. E o resultado é desolador: a sigla mais transparente recebeu uma nota de 2,5 de 10. A pior, com nota zero, foi a escolhida pelo deputado Jair Bolsonaro para sair como candidato à Presidência.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com

AGORA ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.