‘Estadão Notícias’: Financiamento público de campanha pode mudar para ser aprovado na Câmara

Edição desta terça-feira, 22, fala sobre a reforma política que deve ser votada hoje pelos deputados na Câmara. Algumas mudanças podem ocorrer e foram adiantadas durante o ‘Fórum Estadão’ sobre o tema realizado na sede do jornal O Estado de São Paulo. O presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) defende a volta do financiamento empresarial, com regras mais restritas. Já o relator da matéria, deputado Vicente Cândido (PT-SP) acredita que o fundo público de campanha está em sintonia com grandes democracias. Ouça no player abaixo:

Quem também participou do evento, foi o ministro do Supremo tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, que defende um novo modelo de governo semipresidencialista, que tem o apoio de Michel Temer, onde existe a figura do primeiro-ministro, mas o presidente mantém a força política. Ainda no podcast, as últimas informações sobre tema com a editora da Coluna do Estadão Andreza Matais.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

