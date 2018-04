‘Estadão Notícias’: Flávio Rocha: Lava Jato é uma bênção para o País

Edição desta segunda-feira, 02, traz uma entrevista com o pré-candidato à Presidência pelo PRB, Flávio Rocha. O empresário se define como defensor da livre iniciativa, da liberdade econômica e do Estado mínimo. Flávio Rocha não se considera um candidato de direita, pois associa a terminologia aos defensores da ditadura, que para ele foi um período de falta de liberdade.

O pré-candidato do PRB elogiou o deputado Jair Bolsonaro por tocar em temas espinhosos, como o tratamento para criminosos no Brasil, mas considera que o político “exagera” em algumas colocações. Flávio Rocha também negou que pudesse compor uma chapa com o deputado e disse: “Não saí do conforto do meu lar para ser coadjuvante.” Ouça no player abaixo:

O pré-candidato à Presidência pelo PRB, Flávio Rocha, também falou sobre a situação do ex-presidente Lula, que para ele não deve ter tratamento privilegiado da justiça, e classificou os ataques sofridos pela caravana do petista de “deplorável”. O empresário também comentou a sua aproximação do Movimento Brasil Livre (MBL), que segundo ele, “presta um grande serviço para a população jovem”.

Programa de hoje também traz a agenda econômica desta semana. Um dado importante será divulgado que é a balança comercial do Brasil do primeiro trimestre deste ano. E ainda, a expectativa de mais um corte na taxa básica de juros.

