‘Estadão Notícias’: Fórum de Davos – os rumos do planeta ou mero terreno para lobby?

Edição desta terça-feira, 23, traz toda a expectativa para realização do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. São esperados 70 chefes de Estado e mais de três mil empresários no tradicional encontro de líderes realizado nos Alpes Suíços, numa luxuosa estação de esqui. No discurso oficial, detalha o correspondente Jamil Chade, o evento se coloca como um espaço para refletir sobre o atual momento e os rumos do planeta nos próximos anos – no âmbito econômico e de desenvolvimento. Os mais críticos, porém, enxergam em Davos um mero terreno para se fazer lobby. Citam, por exemplo, que o fórum não foi capaz de identificar a crise de 2008 – sinal de seu descompromisso com a realidade. E o que esperar da participação do presidente Michel Temer? Há um grande interesse, revela Jamil, pelos horizontes eleitorais que se colocam no País para este ano. Especialmente para buscar o entendimento sobre investir ou não no Brasil num futuro próximo. Ouça no player abaixo.

Confira ainda nesta edição um bate papo com o repórter Ricardo Brandt, que está em Porto Alegre, e conta como estão os preparativos para o julgamento da apelação de Lula no TRF-4, amanhã, na capital gaúcha. Este é o mesmo assunto que move a coluna de Andreza Matais (editora da ‘Coluna do Estadão’). Segundo ela, a ida de Lula à cidade é estratégica: quer tentar atrair mais apoiadores, já que a mobilização estaria abaixo do esperado.

