‘Estadão Notícias’: Geração que poderia ajudar País a crescer está sendo dizimada, diz especialista

Nessa semana, o Brasil se deparou mais uma vez com dados alarmantes sobre o estágio da crise da segurança pública. O Atlas da Violência 2018, divulgado pelo Ipea e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrou que 62.517 mortes violentas foram registradas em 2016. Pela primeira vez o patamar de 30 mortes a cada 100 mil habitante foi superado no País. Entre 2006 e 2016, mais de 500 mil brasileiros foram assassinados. As maiores vítimas: negros e pardos. Nessa população, a taxa de homicídios é de 40,2 mortos a cada 100 mil habitantes, segundo o Atlas.

Qualquer índice extraído a partir deste compilado mostra um cenário muito desolador para sociedade brasileira. Para o professor de Estudos Organizacionais da FGV, Rafael Alcadipani – ouvido aqui pelo programa –, a conclusão mais dramática é que o Brasil está matando seu futuro. “Essa geração que poderia ajudar nosso país a crescer está sendo dizimada” , afirma. Ouça a entrevista completa no player acima.

Confira ainda nesta edição uma análise sobre o cenário eleitoral, tendo como foco a dificuldade para articulações de candidaturas unificadas no centro e no campo da esquerda.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.