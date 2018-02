‘Estadão Notícias’: Governo abandona mote “reformista” para focar na segurança pública

Edição desta segunda-feira, 19, entra no debate da segurança pública após as últimas ações colocadas em prática pelo Palácio do Planalto, em especial a intervenção federal no Rio de Janeiro, decretada na última sexta-feira (16). Mas o fim de semana também serviu para o presidente Michel Temer confirmar que irá criar, de fato, o Ministério da Segurança Pública. Segundo apuração da ‘Coluna do Estadão’, a nova pasta tentará ser viabilizada via Medida Provisória. É um caminho mais rápido, mas que precisa passar por aprovação no Congresso.

Fato é que o governo que antes buscava o status de “reformista” deu uma guinada na sua agenda para atacar as necessidades na área da segurança pública – colocando as Forças Armadas como protagonista na solução dos problemas mais imediatos. A mudança de foco seria não só pelo diagnóstico do nível de gravidade da violência no País, mas também pelo capital eleitoral que isso representa. Mesmo o Congresso deve pautar o que resta desta legislatura medidas que deem respostas mais enérgicas à população. Conversamos sobre o assunto com o jornalista do ‘Estado’ Roberto Godoy, especialista em Defesa.

Programa de hoje também entrevista o cientista político Murillo de Aragão para falar sobre eleições. Saída de Luciano Huck da disputa, a dificuldade em fortalecer um candidato do centro e o fator Lula são alguns dos temas abordados com o especialista, conhecido por orientar banqueiros e empresários sobre os rumos do País.

