‘Estadão Notícias’: Governo de São Paulo demorou para atuar contra a febre amarela, afirma presidente da Sociedade Brasileira de Arboviroses

Edição desta quarta-feira, 17, traz novamente a discussão sobre o aumento de casos de febre amarela no país, especialmente em São Paulo. Isto porque, a OMS passou a considerar todo o Estado como área de risco de febre amarela e recomendou que os estrangeiros que façam viagens à região estejam vacinados. Em São Paulo, a corrida atrás das vacinas já começou, e é comum encontrar longas filas nas portas dos postos de saúde. Por isso, o governo estadual decidiu adiantar a campanha de vacinação, que inicialmente começaria em 3 de fevereiro, para 29 de janeiro, e garantiu que até o final do ano, toda a população de São Paulo estará vacinada. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Arboviroses, Artur Timerman, é impossível afirmar que não existem casos em áreas urbanas, já que a vigilância é falha. Ainda segundo o infectologista, falta transparência para dizer a quantidade de vacinas disponíveis no serviço público de saúde. Ouça no player abaixo:

Ainda nesta edição, o correspondente do Estadão na Suíça, Jamil Chade, traz as informações de como o Brasil está se preparando para participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. No dia 24 de janeiro, mesma data do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Porto Alegre (RS), o presidente Michel Temer apresenta sua agenda para 2018 em defesa da necessidade de reformas. O debate contará ainda com o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com

