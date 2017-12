‘Estadão Notícias’: Governo fez o decreto de extinção da reserva na Amazônia de forma precipitada, afirma Fábio Feldmann

Edição desta quinta-feira, 31, aborda a polêmica que se instalou na questão do decreto do presidente Michel Temer que extingue a Reserva Nacional de Cobre e Associadas (Renca), localizada entre os Estados do Pará e do Amapá. A decisão permitiria a mineração no local. Após pressão popular, a Justiça Federal acolheu parcialmente liminar para suspender imediatamente este decreto. A decisão liminar é da 21.ª Vara Federal do Distrito Federal. Conversamos com o ambientalista e ex-secretário do Meio Ambiente de São Paulo, Fábio Feldmann, sobre o assunto. Ouça no player abaixo:

Ainda no programa, vamos falar sobre a saída das tropas brasileiras do Haiti. Nesta quinta-feira, o exército deixa o país onde estava em missão de paz. A enviada especial do Estadão ao Haiti Luciana Garbin traz todos os detalhes dessa desmobilização. Além disso, o podcast conversa com o repórter de esportes Márcio Dolzan sobre os preparativos da seleção brasileira, que joga hoje, contra o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia 2018, no Rio Grande do Sul.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

