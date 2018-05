‘Estadão Notícias’: Grupos desafiam lógica e propõem candidaturas coletivas

A crise de representatividade política tem fomentado alternativas das mais diversas na hora de resgatar a confiança do eleitor com os pretendentes a cargos públicos. O efeito mais claro deste sentimento “anti- establishment” é a busca por candidatos outsiders – ou que, ao menos, não tenham vínculos profundos com os grupos políticos mais tradicionais.

Outra novidade que deve pintar nestas eleições brasileiras é uma nova categoria de candidatura no segmento legislativo: despersonalizada e defendida por um grupo, não por um indivíduo. É claro que do ponto de vista legal isso não está previsto, nem autorizado. Na urna, apenas um nome e uma foto podem aparecer. Mas o posicionamento público será outro: a de um coletivo que exprime e co-divide as responsabilidades daquela candidatura.

Tal fenômeno já começa a ganhar cada vez mais adeptos e, sem dúvida, subverte a lógica mais tradicional da democracia representativa. Quem traz mais detalhes sobre estes casos e o que eles têm despertado no meio político é o repórter de política do Estadão, Gilberto Amendola.

Edição de hoje conta também com nossa tradicional agenda econômica da semana, com os comentários da editora do Broadcast econômico da Agência Estado, Silvia Araujo. Em pauta, resultado prévio da inflação, Boletim Focus e, claro, o dólar em disparada.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

AGORA ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.