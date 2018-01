‘Estadão Notícias’: Há dificuldades da “Emenda Lula” passar pelo crivo da razoabilidade, afirma especialista.

Uma proposta de aumentar de 15 dias para oito meses antes da eleição o período que um candidato pode ser preso causou divergências de opiniões no mundo político e jurídico. A proposta do relator da reforma política na Câmara, deputado Vicente Cândido (PT-SP), já foi apelidada de “Emenda Lula”, pois se aprovada poderia valer para as eleições de 2018, o que beneficiaria o ex-presidente mesmo se o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirme a pena aplicada pelo juiz Sérgio Moro de 9 anos e 6 meses de prisão. Para o especialista em Direito Eleitoral, Flávio Unes, toda proposta precisa ter razoabilidade. Já o líder do PT na Câmara, Carlos Zarattini (PT-SP), diz que a medida beneficia todos os candidatos. Ouça no player abaixo:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na área internacional, a tentativa de um acordo de paz entre as Coreias do Sul e do Norte, mesmo com as constantes ameaças entre os dois países. O professor de Relações Internacionais da FMU, Tomás Olcese, não acredita que o regime norte-coreano seja sensível aos pedidos internacionais.

Para participar do programa com sua sugestão ou opinião, mande um email para: podcast@estadao.com