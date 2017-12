‘Estadão Notícias’: Incógnita sobre futuro de Lula deixa cenário para 2018 em aberto

Edição desta segunda-feira, 09, é especial sobre as eleições de 2018, já que no último sábado se completou a marca de “um ano para o pleito”. Programa analisa os prognósticos no campo político, com Lula em situação jurídica fragilizada, Jair Bolsonaro ganhando cada vez mais adeptos e o espectro do centro ainda com uma avenida aberta. Qual será o perfil das próximas eleições? Que peso terá a Lava Jato? Esses assuntos são debatidos junto aos especialistas Danilo Cersosimo, pesquisador do Instituto Ipsos, e Hilton Fernandes, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. A conversa é comandada pelo apresentador Haisem Abaki. Ouça no player abaixo.

Especial de hoje ainda fala sobre o temas econômicos que devem vigorar na campanha do ano que vem num bate papo com a editora do Broadcast da Agência Estado, Silvia Araújo. Emprego, reformas estruturais e legado da atual equipe econômica são alguns dos pontos aprofundados na análise. Silvia acredita que os candidatos serão pressionados a apresentar propostas mais realistas, diferentemente do que se observou na última disputa presidencial.

Por fim, o ‘Estadão Notícias’ entrevista João Fábio Caminoto, diretor de jornalismo do ‘Estado’, para falar sobre os desafios da cobertura jornalística no período eleitoral. Como furar o bloqueio erguido sobre o verniz da propaganda eleitoral? Como fazer a diferença no ambiente digital? Caminoto responde a essa e outras questões ao longo desta edição.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify (conhecida pelo acervo musical). Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de buscas. Ou pode clicar diretamente neste link.

Estadão entra na contagem regressiva para as eleições e pergunta: ‘O que é fundamental para a reconstrução do Brasil?’ (Foto: Alexandre Auler/Estadão)