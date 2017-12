‘Estadão Notícias’: Independência catalã é mais ciúme do que algo para valer, analisa especialista

Edição desta quarta-feira, 11, analisa os desdobramentos do ato do governo catalão, na Espanha, que chegou a declarar independência ontem, mas depois a suspendeu para manter as negociações com Madrid. Agora, é esperada uma resposta do primeiro-ministro, Mariano Rajoy. Na visão do professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Estevão Martins, este não é um movimento irreversível. Para ele, no curto prazo, isso apenas “significa uma grita de ciúme e raiva do que propriamente uma separação para valer”. Ouça a entrevista completa no programa clicando no player abaixo.

Outro destaque de hoje vai para a efeméride dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, data que será amplamente celebrada nesta quinta, dia 12 de outubro. Batemos um papo como cantor e compositor Renato Teixeira, que é o autor de Romaria, o grande hino dos romeiros. Ele conta mais como surgiu a canção e qual é a sua versão preferida, já que ela foi largamente regravada na história da música brasileira.

