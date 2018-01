‘Estadão Notícias’: Isonomia da internet pode estar em risco no Brasil?; ouça série especial

Edição desta segunda-feira, 29, apresenta o primeiro capítulo de uma série especial sobre a neutralidade na internet. Produzida e apresentada por Carolina Ercolin, as reportagens entram no debate sobre quebrar ou não o princípio básico de que o acesso aos conteúdos na rede não deva sofrer qualquer tipo de priorização por parte dos provedores de internet. O pontapé para a mudança foi dado nos Estados Unidos, sob o governo do republicano Donald Trump. As operadores brasileiras logo se ouriçaram para buscar patamar parecido. Mas o governo, ao menos até agora, tem respeitado as balizas da neutralidade colocadas no Marco Civil.

A série de reportagens entrevista especialistas em diversas áreas para entender quais horizontes se colocam ao pensar uma rede que não seja neutra. As portas para a inovação se abrem ou se fecham? Há ganho de eficiência com gerenciamento diferenciado? A decisão apenas favorece as grandes empresas? E, por fim, qual é a chance de o Brasil mexer neste vespeiro? Ouça no player acima.

Confira ainda nesta edição uma entrevista com o economista Raul Velloso para falar sobre o rombo da Previdência, o déficit das contas públicas nos Estados e as chances de uma reforma passar no Congresso ainda neste mês de fevereiro. Também nesta seara econômica, participa Silvia Araujo, editora do Broadcast, que apresenta a tradicional agenda para a semana.

