‘Estadão Notícias’: Juiz tem que ser imparcial e parecer imparcial, afirma presidente da ANPR

Edição desta sexta-feira, 25, fala sobre uma carta aberta feita pela Associação Nacional dos Procuradores da República ao Supremo Tribunal Federal questionando algumas atitudes do ministro Gilmar Mendes. O embate entre o magistrado e o Ministério Público se acirrou após a concessão de habeas corpus a presos da Operação Lava Jato. O último caso envolve o empresário Jacob Barata Filho, conhecido com “rei do ônibus”, preso na Operação Ponto Final, no Rio. Conversamos com o presidente da ANPR que pede a suspeição de Gilmar Mendes, pois o ministro é padrinho de casamento da filha do empresário. Ouça no player abaixo:

Ainda no programa, vamos falar sobre a reforma política que está cada vez mais complicada de ser votada no Congresso. Diante do impasse para aprovar o distritão e o fundo público para campanha, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), admitiu que essas propostas podem ser rejeitadas no plenário na semana que vem. Além disso, traremos uma análise sobre a violência no Rio de Janeiro e a repercussão nas redes sociais.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

