Edição desta quinta-feira, 21, analisa a maratona do Supremo Tribunal Federal (STF) dos últimos dias, com decisões que atingiram a políticos e a Operação Lava Jato. Entre as determinações, está a proibição, por meio de liminar, da condução coercitiva de investigados para a realização de interrogatórios, uma das principais medidas usadas pela Lava Jato. A decisão foi monocrática, tomada por Gilmar Mendes, em face a ações movidas pelo PT e a Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos entender mais sobre o assunto conversando com o professor de Direito da Faap, Luiz Fernando do Amaral. “O grande equívoco de todas essas operações é de que, na ânsia de se chegar a um resultado, determinados procedimentos são atropelados. E isso, como fez a OAB, tem um posicionamento muito claro pró-defesa”, afirma. Ouça análise completa no player abaixo.

Outra decisão que mexeu com os ânimos políticos e que vamos debater neste programa foi a determinação de prisão do deputado Paulo Maluf (PP-SP). A defesa do parlamentar protocolou uma petição urgente, com pedido de liminar, na presidência do Supremo Tribunal Federal. Os advogados querem suspender a decisão do ministro Edson Fachin, da Corte máxima, que mandou prender o deputado.

Nosso convidado ainda fala no programa sobre quais pautas devem movimentar o Supremo Trinual Federal no começo de 2018.

