‘Estadão Notícias’: Mais um ataque terrorista provoca a morte de inocentes e assusta os EUA

Edição desta quarta-feira, 1º, repercute e analisa mais um terrível ataque ocorrido em solo norte-americano, desta vez em Nova York, com a ação de um homem que jogou o veículo que estava dirigindo sobre pedestres e ciclistas. O autor só parou após a caminhonete se chocar contra um ônibus escolar, segundo informou a Polícia de NY. Conversamos com um especialista no assunto: Manuel Furriela, coordenador do curso de Relações Internacionais da FMU. Segundo ele, o desafio agora para as autoridades é encontrar meios de se combater e prevenir esta modalidade “mais vigente” de terrorismo: de pequeno porte, normalmente com ação solitária de seus autores e que provoca um constante estado de medo na população – justamente pelo seu caráter imprevisível. “São ataques que podem acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, em qualquer rua ou praça e que trazem grande repercussão por serem realizados em grandes cidades”, explica. Ouça a análise completa no player abaixo.

Outro assunto do programa de hoje é de perfil econômico e discute a atual conjuntura do País. Os números do PIB indicam que a recessão já acabou no Brasil, mas quanto tempo vai levar para que a recuperação da economia possa gerar empregos em larga escala e acelerar o processo produtivo? Para Mauro Rochlin, professor dos MBAs da FGV, o horizonte só será favorável quando se resolver a questão fiscal do País. “Acho que ela é condicionante do quadro futuro. Se a gente não conseguir resolver este imbróglio, ou seja, se de alguma maneira a relação dívida/PIB não começar a se estabilizar, fica difícil pensar numa recuperação mais rápida do investimento. Acho que o setor privado, o empresariado, está muito apreensivo com relação a esta questão fiscal. Nós tivemos uma deterioração muito rápida das contas do governo. Isso representa um risco muito grande para o setor produtivo”, avalia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify (conhecida pelo acervo musical). Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de buscas. Ou pode clicar diretamente neste link.