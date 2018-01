‘Estadão Notícias’: Material coletado na casa de Funaro pode causar nova avalanche

A colunista Andreza Matais, editora da Coluna do Estadão, participa do programa e conta que a Polícia Federal colheu provas que podem comprometer ainda mais o meio político (incluindo o presidente Michel Temer) após as delações da JBS. Esse material foi apreendido no dia 18 de maio na residência do doleiro Lúcio Bolonha Funaro, em operação que ocorreu um dia pós o jornal “O Globo” revelar teor da conversa entre Joesley Batista e Temer. Ouça no player abaixo.

O “Estadão Notícias” ainda entrevista a professora de direito constitucional da FGV, Eloísa Machado, sobre questões da Lava Jato e da possível vacância de poder no Planalto. Na esfera econômica, o programa recorre a análise de Gustavo Loyola, colunista da Rádio Eldorado.

Confira também a entrevista de Camila Tuchlinski com Sandro Mabel, quarto assessor de Temer a deixar o governo.

