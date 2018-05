‘Estadão Notícias’: Meirelles cada vez mais “o candidato” do MDB

Edição desta quarta-feira, 16, traz análises em diferentes frentes: na esfera eleitoral, com Henrique Meirelles convencendo o MDB que é o candidato do partido; na esfera internacional, sobre a escalada de violência na fronteira entre Israel e Gaza; e na esfera econômica, com o dólar cada vez mais incontrolável.

Sobre Henrique Meirelles, você vai ouvir o comentário da editora da ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais. Nesta quarta, o ex-ministro da Fazenda vai se encontrar com a bancada do MDB no Senado Federal. E chega com o crédito de já ter convencido a bancada da Câmara dos Deputados a fechar apoio em torno de sua candidatura. Meirelles pode até não estar bem nas pesquisas, mas em seu novo reduto partidário vem ganhando cada vez mais força.

Sobre o confronto entre israelenses e palestinos, que já resultou em dezenas de mortos nos últimos dias, ouvimos Gunther Rudzit, especialista professor de Relações Internacionais na ESPM. Na visão dele, os dois lados têm responsabilidades pelo que está ocorrendo. “Sim, Hamas tem a pratica de usar escudos humanos, principalmente mulheres e crianças. Assim como Israel usou uma força letal muito desproporcional ao que se esperaria de um Estado democrático, que teoricamente, direitos humanos deveriam fazer parte de uma lista de pressupostos básicos”.

Confira ainda as dicas do economista e diretor de câmbio da FB Capital, Fernando Bergallo, sobre como o consumidor pode se posicionar neste momento de alta do dólar. Em especial aquele que tem viagem marcada para o exterior.

