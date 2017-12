Edição desta terça-feira, 19, apresenta os melhores momentos da entrevista com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, concedida ontem (18) ao programa ‘Conexão Estadão’, da Rádio Eldorado. Na conversa, o ministro confirmou que só vai decidir se será candidato à presidência em março do ano que vem, mas aproveitou para ironizar Geraldo Alckmin, postulante ao cargo pelo PSDB e visto como um dos nomes de convergência de centro no espectro político. “É uma posição interessante, para dizer o mínimo, estar fora do governo por questões eleitorais, mas querer apoio na eleição. Para alguém ser apoiado pelo governo, precisar ser parte da estrutura de apoio a ele”, disse o ministro. Ouça abaixo os trechos mais importantes da entrevista.

Meirelles ainda traçou o perfil ideal do candidato de centro e disse que ele deve evitar o “discurso fácil” e se comprometer com aprovação de reformas e criação de empregos. “Existe, sim, um espaço para o populismo, o discurso mais fácil, aparentemente mais fácil. Com o tempo, com o debate e com esclarecimento, a minha expectativa, para o bem do País, é que prevaleça a atitude, a realidade, do que o mero discurso”.

No campo econômico, Meirelles falou, entre outros assuntos, sobre a possibilidade de rebaixamento do Brasil nas agências de classificação de risco. Para ele, seria razoável que elas esperassem até a conclusão da votação da reforma da Previdência, em fevereiro. “Se alguma se antecipar, está no direito delas”, disse o ministro, que acrescentou que não acredita que um possível rebaixamento antecipado teria influência na votação da reforma.

Além da entrevista com o ministro Henrique Meirelles, programa de hoje ainda conta com uma análise sobre as estratégias do governo ao pautar a reforma da Previdência. Conversamos com o coordenador do Fórum de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Nelson Marconi. Para ele, houve, acima de tudo, um grave erro de timing do Palácio do Planalto ao priorizar a PEC do teto dos gastos e deixar para depois a votação sobre a Previdência.

