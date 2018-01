‘Estadão Notícias’: Modelo do Enem está ultrapassado? Ouça debate!

Edição desta quinta-feira, 03, apresenta um especial sobre o Enem. A primeira prova será aplicada neste domingo, dia 5. O debate gravado em nossos estúdios conta com Ocimar Alavarse, professor da USP, Francisco Soares, da UFMG e ex-presidente do Inep, e a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo. A proposta é justamente avaliar o atual modelo de avaliação proposto pela Enem e entender quais seriam os caminhos ideais de evolução para o exame – que hoje é uma das principais portas de entrada para faculdades. Ainda faz sentido uma prova com esta magnitude? Seria possível diminuí-la ou até ser feita mais vezes ao ano? Bate papo ainda coloca uma questão essencial: em que medida o Enem vai se conectar com a reforma do Ensino Médio? Ouça o debate completo no player abaixo.

Programa ainda traz uma entrevista de Haisem Abaki com o ministro da Educação, Mendonça Filho, para falar sobre a segurança e transparência no processo de aplicação da prova do Enem.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

