‘Estadão Notícias’: Não existe no ‘Centrão’ figura política que atenda aos anseios da população, afirma cientista político

Edição desta quinta-feira, 11, fala sobre a movimentação de alguns nomes da política que tentam se firmar como candidatos do chamado “Centrão”, que são partidos de centro-direita que apoiam o atual governo de Michel Temer. Os dois nomes que se mostram mais sintonizados com as idéias desse grupo é o do presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) e do ministro da Fazenda Henrique Meirelles (PSD). Para o cientista político Humberto Dantas, o apoio do “Centrão” é importante, pois terá em suas mãos grande parte do dinheiro destinado para campanhas. Mas, ele define Maia e Meirelles como “ruins de carisma” e defensores de pautas impopulares, o que pode acabar com as chances de uma candidatura. Ouça no player abaixo:

Ainda nesta edição, a decisão da justiça em impedir a posse da nova ministra do Trabalho Cristiane Brasil (PTB-RJ), que reabriu o debate sobre a interferência do judiciário em decisões do executivo. Para o professor de Direito da FVG, Rubens Glezer, o grande problema é a incoerência que já houve em decisões envolvendo outros ministros.

Além disso, abordaremos a queda na inflação no ano de 2017, ante 2016. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou em 2,95%, o que gerou uma carta de explicações do Banco Central por ter errado a meta que era de 3%.

