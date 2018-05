‘Estadão Notícias’: Não há espaço para avanços econômicos no que resta de governo Temer, avalia especialista

Edição desta terça-feira, 01, fala sobre os desafios econômicos que restam ao presidente Michel Temer nos próximos 8 meses de mandato, e de que forma uma área tão delicada para o nosso país, responsável, por exemplo, pela geração de empregos, pode ser um fator determinante nas eleições. Para o economista-chefe do Banco Votorantim, Roberto Padovani, muitos dos processos que poderiam melhorar a situação do país, passam pelo Congresso Nacional, como a privatização da Eletrobras. Mas, segundo o especialista, esses e outros temas delicados não devem estar na pauta em ano eleitoral. O economista Roberto Padovani lembra que apesar dos indicadores mostrarem que o país saiu da recessão, a população não sente o mesmo no dia a dia, o que pode inviabilizar uma candidatura ligada ao governo. Ouça no player abaixo:

Ainda no programa, dez por cento da população de Boa Vista já é formada por venezuelanos que continuam cruzando a fronteira em busca de comida e tratamento médico. A chegada se intensificou após a governadora de Roraima tentar impedir a entrada de novos refugiados. A repórter especial de Saúde do Estadão, Fabiana Cambricoli, conta aqui no Estadão Notícias o que viu na viagem que fez à região. Ela conversou com Carolina Ercolin.

