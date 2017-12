‘Estadão Notícias’: O estrago político já está feito, afirma procurador da Câmara sobre o programa do PSDB

Edição desta segunda-feira, 31, traz a repercussão que o programa do PSDB na TV e rádio provocou no meio político. Lideranças do PMDB e do Centrão subiram o tom e passaram a cobrar publicamente que o PSDB entregue os quatro ministérios que possui no governo: Cidades, Secretaria de Governo, Relações Exteriores e Direitos Humanos. A autocritica do partido condena algumas práticas feitas pelo governo, como garimpar votos em troca de emendas parlamentares. O procurador da Câmara, Carlos Marun (PMDB-MS), informa que vai avaliar se houve desrespeito contra os deputados no programa. Ouça no player abaixo:

O programa ainda traz uma repercussão de como este programa foi tratado dentro do PSDB. O partido se mostra dividido em relação ao conteúdo levado ao ar. Para o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), o governo está atuando para tentar destituir Tasso Jereissati (PSDB-CE) da presidência interina do partido. Ainda no podcast, traremos a agenda econômica desta semana.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

