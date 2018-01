‘Estadão Notícias’: O fim da era Janot na PGR e os desafios da sucessora, Raquel Dodge

Edição desta segunda-feira, 18, não só faz um balanço da passagem de Rodrigo Janot à frente da PGR, como traça um perfil da nova procuradora-geral, Raquel Dodge. Para isso, entrevistamos José Robalinho Cavalcanti, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República – entidade responsável por compor, através de votação, a lista tríplice que é enviada ao presidente da República. “A população pode ter confiança de que o trabalho de combate à corrupção vai continuar, e não poderia ser diferente com a liderança da Raquel Dodge”, garante Robalinho. Ouça no player abaixo.

Outro assunto de hoje é a reação do Planalto diante da última denúncia apresentada pelo agora ex-procurador-geral, Rodrigo Janot. O compasso é de espera, indica a colunista Andreza Matais, por conta do julgamento do STF sobre a validade das provas apresentadas por Joesley Batista e Ricardo Saud, do grupo J&F, em acordo de delação premiada com a PGR. Ao mesmo tempo, no varejo, a negociação com os deputados já começou, para garantir que a base dê nova sobrevida ao presidente Michel Temer.

Confira também a agenda econômica da semana com os comentários da editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, Silvia Araujo.

