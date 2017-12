‘Estadão Notícias’: O preço da governabilidade

Edição desta quarta-feira, 25, analisa os desdobramentos da votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, que deve ocorrer hoje no plenário da Câmara dos Deputados. Para opinar sobre o tema, ouvimos Roberto Romano, professor de Política e Ética da Unicamp. Para ele, o esforço do Planalto junto ao Congresso em negociar a sobrevivência de Temer só contribui para aprofundar a crise político-institucional no País. “Se ficar claro que democracia é sinônimo de compra e venda e não de legitimidade e de correção, evidentemente que nós teremos aí crises cada vez mais acentuadas de governabilidade”, avalia. Ouça a entrevista completa no player abaixo.

Programa de hoje ainda traz uma ampla repercussão sobre o fórum realizado ontem (24) aqui na sede do ‘Estado’ sobre as operações Mãos Limpas e Lava Jato. Participaram, do Brasil, o juiz federal Sérgio Moro e o procurador da República, Deltan Dallagnol. Da Itália, vieram os magistrados Piercamillo Davigo e Gherardo Colombo. O encontro se revelou muito importante não só para ponderar sobre semelhanças e diferenças entre as duas operações de combate à corrupção, como serviu para projetar cenários para o caso brasileiro. Algo que o próprio Moro reforçou em suas declarações. “A grande questão é como ir adiante”, afirmou.

(Foto: Felipe Rau/Estadão)