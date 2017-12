‘Estadão Notícias’: O terror de Charlottesville e as omissões da reforma política

Edição desta terça-feira, 15, bate um papo com a correspondente do ‘Estado’ no EUA, Claudia Trevisan. Ela esteve na cidade de Charlottesville, na Virgínia (EUA), local que viveu um dia de terror no último sábado (12), com a marcha da supremacia branca. Uma pessoa morreu e 34 ficaram feridas após ação de extremistas. Claudia conta no programa como a população local reagiu ao episódio e também comenta a pressão em torno do presidente Donald Trump. Ouça no player abaixo.

‘Estadão Notícias’ de hoje ainda entrevista o cientista político Humberto Dantas, coordenador do blog Legis-Ativo, sobre questões que vem sendo ignoradas no debate sobre a reforma política, como os critérios para distribuição do fundo para campanhas eleitorais e para definir os parlamentares suplentes. Nesta terça, parlamentares voltam a discutir o texto da reforma na Comissão Especial sobre o assunto na Casa. A expectativa é de que ela seja votada em plenário na quarta-feira da semana que vem.

