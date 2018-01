‘Estadão Notícias’: O verdadeiro líder emerge quando tem o que propor, afirma especialista

Pesquisa publicada pelo Barômetro Político Estadão-Ipsos causou reações diversas no mundo político. Segundo os dados coletados, o apresentador de TV Luciano Huck teve uma melhora significativa na avaliação de sua imagem. A análise, que não tem caráter eleitoral, mostra que a figura do global é vista com aprovação por 60% dos entrevistados, o maior índice em uma lista que inclui políticos como os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique, e personalidades que caíram nas graças do povo como o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa e o juiz Sérgio Moro. Para o cientista político da USP José Álvaro Moisés, Luciano Huck deveria pensar em se preparar e aprender como funciona a máquina pública antes de querer ser presidente.

Os políticos também criticaram o resultado da pesquisa. Em seu twitter, o ex-presidente Lula disse que tudo o que mais deseja na vida é “disputar (a cadeira presidencial) com alguém com o logotipo da Globo na testa”

Segundo o cientista político da USP José Álvaro Moisés, o povo busca o “novo”, pois a classe política foi incapaz de atender os anseios da população. Ouça a entrevista no player abaixo.

Edição de hoje ainda conta com uma análise do avanço da direita e extrema-direita na Europa e Nos Estados Unidos, e a relação com o crescimento da popularidade de candidatos com o mesmo perfil no Brasil. Acompanhe também a coluna de José Nêumanne Pinto.

