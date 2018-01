‘Estadão Notícias’: Omissões nas delações da JBS podem fortalecer Temer, diz sociólogo

O ‘Estadão Notícias’ desta sexta-feira, 08, traz uma entrevista com o sociólogo e professor do Mackenzie Rodrigo Prando, que avalia a repercussão da revisão sobre os benefícios concedidos a Joesley Batista e aos executivos da JBS no acordo de colaboração. Ouça no player abaixo:

O programa também analisa a disputa pela Presidência da República em 2018 e o racha no PSDB. Você acompanha a entrevista com o cientista político Leonardo Barreto, que é especialista em comportamento eleitoral. No noticiário internacional, aumenta a tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte. A União Europeia anunciou, nessa quinta-feira, que fará novas sanções contra o governo de Kim Jong-un. Esse é outro assunto da edição de hoje do podcast.

