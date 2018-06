‘Estadão Notícias’: Padilha descarta vice como substituto de Lula: ‘Josué Alencar é o sonho’

Edição desta quarta-feira, 06, entrevista o vice-presidente nacional do PT, Alexandre Padilha. Pré-candidato do partido a deputado federal, Padilha é mais um dos dirigentes da sigla a reforçar o coro sobre a manutenção da candidatura de Lula à Presidência “até o fim”, mesmo diante da complicada situação jurídica do líder petista – preso há dois meses em Curitiba (PR) e com suas intenções eleitorais provavelmente barradas pelos efeitos da Lei da Ficha Limpa (já que ele foi condenado em 2ª instância).

Na conversa que contou com o repórter de ‘Política’ do Estadão, Ricardo Galhardo, Padilha defendeu que o PT escolha um vice que não seja visto como um provável substituto de Lula na chapa. “Sou daqueles que defendem um vice com um perfil que um vice tem que ter: que complementa e amplia a chapa regionalmente, que atrai outros setores”, explica. “Meu vice dos sonhos é o Josué Alencar, que não está no PT, mas está em outro partido. Seria uma reedição simbólica muito importante da dobradinha Lula e José Alencar de 2003.”

Na próxima sexta, o partido fará um lançamento simbólico da candidatura do ex-presidente na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Padilha ainda disse que trabalha para que haja uma unidade no campo da esquerda, mas rejeitou a ideia de uma aliança em torno do pré-candidato do PDT, Ciro Gomes. “Tenho certeza absoluta que o presidente Lula vai estar nas urnas”, declarou.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.