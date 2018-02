‘Estadão Notícias’: País que leva eleição a sério não proíbe doação de empresas, diz especialista

Edição desta quinta-feira, 15, tem como mote as eleições. Mas não pelo seu viés político, da análise das candidaturas e articulação entre partidos, e sim pelo conjunto de regras que normatizam o pleito. Um dos aspectos que vamos debater é o financiamento de campanha. Com o fim da doação de empresas, a classe política logo se movimentou e aprovou um fundo público eleitoral no valor de R$ 1,7 bilhão. Somado a isso, ainda vai entrar no caixa das legendas R$ 888 milhões do fundo partidário, conforme autorizou oficialmente o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Acabar com a doação de recursos de pessoas jurídicas para campanhas foi visto como importante aperfeiçoamento da democracia, já que essa relação vinha produzindo muitos escândalos de corrupção. Mas o novo modelo moraliza de vez o modus operandi da classe política ou apenas cria mais distorções? Conversamos sobre o assunto com Claudio Abramo, vice-presidente da ONG Transparência Brasil.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para ele, o fim da participação das empresas vai simplesmente fomentar ainda mais o “caixa 2” das campanhas, além de outros subterfúgios possíveis. “Essa turma do STF vive no mundo da lua. É coisa de doido. Nenhum país do mundo em que se leva a eleição a serio se proíbe o financiamento privado. Não porque o financiamento privado seja uma coisa legal, boa, e que o capital deveria influenciar nas eleições… E na minha opinião não deveria. No entanto, proibi-lo é contraproducente, porque provoca a utilização de subterfúgios e do caixa 2”, avalia. Confira entrevista completa no player acima.

Programa de hoje ainda apresenta o primeiro capítulo de uma série especial que elenca os desafios do TSE neste ano de 2018, principalmente após o ministro Luiz Fux ter assumido a presidência da Corte Eleitoral. Nesta primeira parte, ouça diversas opiniões de especialistas sobre a aplicação da Lei da Ficha Limpa. Afinal, Lula está mesmo fora do jogo eleitoral em 2018?

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com

AGORA ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.