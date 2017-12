Edição desta sexta-feira, 15, analisa, no âmbito político, o adiamento da votação da reforma da Previdência para fevereiro de 2018. A questão a partir de agora é saber o quanto se conseguirá mobilizar a base para tornar essa pauta uma prioridade no começo do ano que vem, com agravante de que é ano eleitoral e a reforma é vista como impopular. Segundo a editora da ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais, ouvida aqui pelo programa, o governo vai tentar impor um movimento “de fora para dentro”, ou seja, angariar apoios diversos na sociedade para que ela pressione os parlamentares a votar a favor da reforma. Neste sentido, Michel Temer já ganhou um reforço midiático importante: Silvio Santos. O apresentador e dono do SBT vai gravar um programa com o presidente para falar sobre a importância do tema.

Ainda sobre esse assunto, programa de hoje também entrevistou o cientista político Carlos Melo, do Insper. Ele vê com pessimismo a possibilidade de se viabilizar uma reforma da Previdência no último ano do governo Temer. O contexto não favorece, segundo ele. “Votar uma reforma impopular num ano de eleição, sem ter muito a oferecer, é muito difícil”, diz . Ainda assim, ele lembra que o “presidencialismo de coalizão costuma dar nós em pingos d’agua”. Ouça a análise completa no player acima.

Confira ainda nesta edição um bate papo com o editor de Esportes do Estadão, Robson Morelli. Ele vai fazer um prognóstico da final entre Grêmio e Real Madrid, neste sábado, em Abu Dabi. O título é válido pelo Mundial de Clubes, que o Brasil não ganha desde a conquista do Corinthians, em 2012.

