‘Estadão Notícias’: PCC é a organização criminosa que mais cresce no mundo, afirma procurador do MP-SP

Edição desta segunda-feira, 08, fala sobre uma crise humanitária que começa a ter reflexos no mundo das organizações criminosas. Integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) passaram a cooptar venezuelanos que entraram no Brasil em busca de uma vida melhor, mas que foram presos por crimes comuns, como roubo de celulares. A situação é verificada na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (Pamc), a maior do Estado de Roraima. O procurador de Justiça Márcio Sérgio Christino, que estuda a atuação do PCC, diz que o objetivo do grupo é se tornar o primeiro cartel brasileiro internacional, e para isso, precisa estender suas raízes na América do Sul. No entanto, o membro do Ministério Público de São Paulo lembra que uma vez dentro da organização, os venezuelanos não poderão mais sair. Ouça no player abaixo:

Segundo Márcio Sérgio Christino, o PCC sabe que existe uma lacuna de organizações criminosas na América latina, e que se aproveitará das crises em países vizinhos, como a Venezuela e Bolívia, para preencher este espaço. Por isso, o promotor de Justiça acredita que será preciso uma articulação entre os países sul-americanos para combater a organização.

Ainda nesta edição, a agenda econômica da semana que terá a divulgação da inflação de 2017. A previsão é de que ela seja menor do que a previsão do Banco Central, e por isso, o BC terá que se explicar sobre o erro na projeção.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com

