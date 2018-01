‘Estadão Notícias’: Preocupação de Lula sobre Palocci ficou evidente, analisa Vera Magalhães

Edição desta quinta-feira, 14, esmiúça interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva frente ao juiz federal Sérgio Moro, ontem, em Curitiba e ouve a opinião das colunistas do Estadão Vera Magalhães e Andreza Matais. Para ambas, o “fator Palocci” acabou sendo o grande destaque do depoimento. “Lula mostrou que sentiu o golpe”, analisa Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. “Agora resta saber o que Palocci tem de provas”, lembra Vera. Ouça as análises no player abaixo.

Após colher os depoimentos de todos os acusados neste processo, o Ministério Público e as defesas poderão pedir as últimas diligências. Se isto ocorrer, o juiz Sérgio Moro determinará os prazos para que as partes apresentem as alegações finais. Em seguida, os autos voltam para Moro, que vai definir a sentença, podendo condenar ou absolver os réus.

O ‘Estadão Notícias’ de hoje ainda faz um balanço da gestão de Rodrigo Janot frente à Procuradoria Geral da República (PGR) e os desafios que estão colocados para a sucessora Raquel Dodge. Para esta análise, o programa ouve um especialista no assunto, o advogado e professor da Faculdade de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral.

