‘Estadão Notícias’: Prisão preventiva de Geddel pode preocupar Temer?

Edição desta segunda-feira, 11, traz a repercussão sobre a prisão preventiva de Geddel Vieira Lima, após a apreensão de R$ 51 milhões que seriam do peemedebista em apartamento em Salvador. Ele foi levado pelos agentes da Bahia nesta sexta-feira para o presídio da Papuda. Marcelo de Moraes, um dos editores da Coluna do Estadão, faz uma análise sobre o caso Geddel e o governo Temer. Além disso, teremos uma entrevista com o cientista político Vitor Oliveira a respeito do fim das coligações partidárias.

Também vamos fazer uma análise da semana econômica com a expectativa do anúncio do Copom amanhã. A prévia do Comitê de Política Econômica do Banco Central prevê queda de 9,25% para 8,25% ao ano na Selic.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foto: André Dusek/Estadão

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify (conhecida pelo acervo musical). Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de buscas. Ou pode clicar diretamente neste link.