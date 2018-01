‘Estadão Notícias’: Privilégios precisam acabar, defende relator da reforma da Previdência

Na edição desta sexta-feira, 10, confira uma entrevista com o deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), relator da reforma da Previdência na Câmara. Após negociações com o governo, o parlamentar promoveu um enxugamento no texto para que ele tivesse potencial de voto no Congresso. Os dois principais pontos defendidos são: a fixação da idade mínima e a equiparação de regras entre trabalhadores do setor privado e servidores públicos. O desafio agora é aglutinar uma base para que isso possa passar pela Casa antes do recesso e com os 308 votos necessários. “Não é possível que o parlamento vai ficar aprisionado pelo receio das conseqüências da eleição do ano que vem para decidir se vota ou não vota um tema que é tão fundamental para o Brasil”, declara Maia. Confira a entrevista completa no player abaixo.

Programa de hoje também traz toda a repercussão em torno da atitude do senador Aécio Neves (PSDB-MG) em destituir o também senador Tasso Jereissati (CE) da presidência do partido. O racha já evidente entre os tucanos ficou ainda mais exposto diante da medida tomada por Aécio. Uma ala classificou o ato de autoritarismo e golpe tramado junto ao presidente Michel Temer e os ministros do PSDB. A outra buscou dar um ar de normalidade, além de se apropriar do discurso oficial de que isso permitirá maior isonomia na disputa pela presidência nacional do partido no próximo dia 09 de dezembro.

